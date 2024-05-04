  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün öyle bugün böyle! Ekrem’den şimdi de Gazze dansözlüğü

Bakan Uraloğlu açıkladı! Avrasya Tüneli'nde rekor geçiş

İslam Memiş’ten hiç duyulmamış gram altın tavsiyesi!

Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!

Bakan Şimşek: Programımızın sonuçları olumlu yansıyor

Sosyal medyaya damga vuran kibir! Hamit'in Türk Futbolu sözleri ortalığı karıştırdı

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı
Dünya İsrail detayına dikkat! Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e okkalı soru
Dünya

İsrail detayına dikkat! Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e okkalı soru

Yeniakit Publisher
2024-05-04 18:49:00 -

Akit TV sunucusu Sabri Şahsuvar, Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yılmaz Özdil'e ayar verdi.

 RECEP YEŞİL 

Yılmaz Özdil; bebek, çocuk, yaşlı ve kadın ayırmadan Filistinlileri katleden terör devleti İsrail'in sempatizanlığına soyundu.

Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan Özdil "Türkiye nasıl oldu da böylesine Yahudi düşmanı haline getirildi? Nasıl oldu da Türk vatandaşlarının çoğu antisemitist hale getirildi? Nasıl oldu da Türkiye İsrail'i resmen soykırımla suçlar hale geldi?" diyerek bebek katillerini cilaladı.

Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e ayar

Akit TV sunucusu Sabri Şahsuvar, Yılmaz Özdil'e ayar verdi.

Yazdığı Atatürk kitabını Kemalistlere 2 bin 500 liraya satan Özdil'in yaptığı vurgunu hatırlatan Şahsuvar "Nasıl oldu da bu zamana kadar biz senin İsrail evladı olduğunu anlayamadık?" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1881 kitabın tanesini 2 bin 500 liradan satmıştı

Özdil, demagoji yaparak insanların parasını cebe indirme konusunda da birinciliği kimseye bırakmıyor. Vikipedi’den bulduğu bilgilerle “Mustafa Kemal” kitabını satıp fahiş fiyata satan Özdil, hiçbir kaynak belirtilmeyen kitabın satıldığını görünce “özel baskı” çıkarmıştı. Mustafa Kemal’in doğum yılına gönderme yapılarak 1881 tane basılan kitap, 2 bin 500 TL’den alıcı bulmuştu.

Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı
Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı

Gündem

Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı

"BEDELLİ CHP’YE OY VERMESİN" diyen Özgür Özel'e Yılmaz Özdil: CHP tarihinin en çapsız başkanı
“BEDELLİ CHP’YE OY VERMESİN” diyen Özgür Özel'e Yılmaz Özdil: CHP tarihinin en çapsız başkanı

Gündem

“BEDELLİ CHP’YE OY VERMESİN” diyen Özgür Özel'e Yılmaz Özdil: CHP tarihinin en çapsız başkanı

Yılmaz Özdil'den CHP'ye cami tepkisi: Sadece heykel yapmıyoruz demek için açtılar
Yılmaz Özdil'den CHP'ye cami tepkisi: Sadece heykel yapmıyoruz demek için açtılar

Gündem

Yılmaz Özdil'den CHP'ye cami tepkisi: Sadece heykel yapmıyoruz demek için açtılar

Yılmaz Özdil’den Başkan Erdoğan’a küstah sözler! Seçim bitti tehdide başladılar
Yılmaz Özdil’den Başkan Erdoğan’a küstah sözler! Seçim bitti tehdide başladılar

Gündem

Yılmaz Özdil’den Başkan Erdoğan’a küstah sözler! Seçim bitti tehdide başladılar

Solak gazeteciler birbirine girdi! Rezaleti Enver Aysever paylaştı! "İşte Fatih Altaylı gerçeği" deyip açıkladı! Listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var
Solak gazeteciler birbirine girdi! Rezaleti Enver Aysever paylaştı! “İşte Fatih Altaylı gerçeği” deyip açıkladı! Listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var

Gündem

Solak gazeteciler birbirine girdi! Rezaleti Enver Aysever paylaştı! “İşte Fatih Altaylı gerçeği” deyip açıkladı! Listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var

Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!
Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!

Gündem

Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Yılmaz Yozdil ve onun gibiler böyle konuşup tavır koyarak Siyonist lobilerden gelen maaşlarına ZAM İSTİYORLAR ve ALIYORLAR. Hepsi bu.
Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi.
Gündem

Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi.

Avrupa'nın en prestijli Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, unutulmaz bir anıya imza attı..
Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor
Gündem

Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Hiçbir devletin başka devlete vermediği, çok gizli korunan, "Türbin blade’lerini yapmak için kullanılan metalurjik teknikler" Türk mühendisl..
Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!
Gündem

Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!

Bahşiş bırakılmadığı gerekçesiyle hesaba işlenen 'servis ücreti' işletmelerde yaygınlaşmaya başladı. Çok sayıda kişi kuver ücretine ek olara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23