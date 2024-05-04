İsrail detayına dikkat! Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e okkalı soru

RECEP YEŞİL

Yılmaz Özdil; bebek, çocuk, yaşlı ve kadın ayırmadan Filistinlileri katleden terör devleti İsrail'in sempatizanlığına soyundu.

Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan Özdil "Türkiye nasıl oldu da böylesine Yahudi düşmanı haline getirildi? Nasıl oldu da Türk vatandaşlarının çoğu antisemitist hale getirildi? Nasıl oldu da Türkiye İsrail'i resmen soykırımla suçlar hale geldi?" diyerek bebek katillerini cilaladı.

Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e ayar

Akit TV sunucusu Sabri Şahsuvar, Yılmaz Özdil'e ayar verdi.

Yazdığı Atatürk kitabını Kemalistlere 2 bin 500 liraya satan Özdil'in yaptığı vurgunu hatırlatan Şahsuvar "Nasıl oldu da bu zamana kadar biz senin İsrail evladı olduğunu anlayamadık?" ifadelerini kullandı.

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1881 kitabın tanesini 2 bin 500 liradan satmıştı

Özdil, demagoji yaparak insanların parasını cebe indirme konusunda da birinciliği kimseye bırakmıyor. Vikipedi’den bulduğu bilgilerle “Mustafa Kemal” kitabını satıp fahiş fiyata satan Özdil, hiçbir kaynak belirtilmeyen kitabın satıldığını görünce “özel baskı” çıkarmıştı. Mustafa Kemal’in doğum yılına gönderme yapılarak 1881 tane basılan kitap, 2 bin 500 TL’den alıcı bulmuştu.