  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’den Lübnan’a Hizbullah tehdidi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:24:29 -
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’den Lübnan’a Hizbullah tehdidi

KUDÜS (AA) – İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Hizbullah’ın İsrail'e karşı herhangi bir faaliyette bulunması durumunda Lübnan'ı “ölümcül darbe indirmekle” tehdit etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Cumhurbaşkanı Rivlin, Batı Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, “İsrail, Hizbullah örgütünün İsrail hedeflerine yönelik düzenleyeceği herhangi bir eylemden Lübnan’ı ve hükümetini sorumlu tutacaktır.” dedi.

Rivlin, Lübnan’a yönelttiği tehdidinde şunları söyledi:

“İsrail, düşmanın bulunduğu her yere ölümcül darbe indirmekte asla tereddüt etmez. Çarpışmaktan da asla korkmaz. İsrail ordusu tam teyakkuz halindedir ve her saldırgana hakkını verecektir.”

Hizbullah’ın Lübnan’daki varlığının İsrail’e tehdit oluşturduğuna işaret eden Rivlin, “Hizbullah Lübnan’da kaldığı ve hükümetinin bir parçası olmaya devam ettiği sürece, Lübnan ve Lübnan hükümeti Hizbullah’ın bu topraklardan yapacağı eylemlerden ilk sorumlu olacak taraftır.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı