İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın mahkumlara insanlık dışı muamele!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in verdiği talimatlar doğrultusunda Filistinli mahkumlara yönelik katı yeni kurallar uygulanmaya başlandı.

Filistinli Tutsaklar Derneği, İsrailli yetkililerin Damon cezaevinde Filistinli mahkum kadınları dövdüğünü, onlara karşı göz yaşartıcı ve biber gazı kullandığını açıkladı.

Filistin Yönetimi Tutuklu İşleri Heyeti tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail Hapishane Müdürlüğünün Filistinli mahkumlara karşı 'toplu ceza yöntemi' olarak tutukluların elektronik cihazlarına ve kişisel eşyalarına el koyduğunu duyurdu.

İsrailli yetkililerin katı hapishane kurallarına karşı olarak Filistinli kadın mahkumlar bazı hücreleri ateşe verirken İsrail Hapishane Müdürlüğü, cezaevi içerisinde önde gelen bir mahkumu hücreye hapsetti.

İsrail'de birçok hapishanede Filistinlilere karşı katı kurallar getirilmesi sebebiyle Necef çöl hapishanesinde 120 Filistinli tutuklu açlık grevi başlatmıştı. Söz konusu hapishanede Filistinli mahkumların kullandığı bölümlerde elektrikler kesilmişti ve tutukluların aileleriyle görüşmesine yasak konulmuştu. Ayrıca tutuklulara yemek servisi de askıya alınmıştı.

Öte yandan Ketziot, Ofer ve Megiddo hapishanelerinde Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini kutladıkları iddiasıyla onlarca Filistinli hücre hapsine atılmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümette Ulusal Güvenlik Bakanı olan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail cezaevlerindeki Filistinli esirlerin toplu eyleme kalkışmaları durumunda tutuklulara karşı sert önlemler alınmasını talep etmişti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumların hayati durumundan endişe ediliyor.

Filistinli mahkumların cezaevi koşullarının ağırlaştırılması isteği

Itamar Ben-Gvir, Netanyahu ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde İsrail'in güvenlik gerekçeleriyle tutukladığı Filistinlilerin hapishanedeki koşullarının ağırlaştırılmasını ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya serbest bir şekilde girişini istemişti.

Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlar için cezaevlerinde daha fazla kısıtlama durumu oluşturmak için çalışmalara başlama talimatı vermesi bekleniyor.

Ben-Gvir'in planları arasında Filistinli mahkumların su tüketimlerinin azaltılması gibi dikkat çeken maddeler de var.

Aşırı sağcı ve Arap düşmanlığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Ben-Gvir daha önce Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere öncülük etmişti.

İsrail hapishanelerinde 150'si çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli mahkum bulunuyor.

Kaynak: Mepa News