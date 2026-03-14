Tuvalet terliğinden b.ka düştüler! İşte CHP zihniyetinin içler acısı hali
Tuvalet terliğine dahi oy vereceğini açıklamaktan çekinmeyen sapkın zihniyet, gün geçtikçe alçalmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kin kusan CHP zihniyetinin skandal söylemlerine yenisi eklendi.
2023 seçimlerine giderken Erdoğan’a karşı tuvalet terliğine oy vereceğini belirten bu zihniyetin avaneleri, gün geçtikçe alçalmaya devam ediyor.
"CHP buraya bokunu koysa ona oy veririm"
Mikrofon uzatılan CHP'li bir şahıs, "CHP buraya bokunu koysa ona oy veririm daha var mı ötesi?" dedi.
İmamoğlu'nu da tanrılaştırma yoluna gitmişlerdi
Sapkın zihniyet bir dönem ikinci Atatürk olarak ilan ettikleri yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nu tanrılaştırma yoluna gitmişlerdi.
CHP’li bir şahsın “Biz, İmamoğlu’na tapıyoruz. Varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımızı vermeye geldik, canımızı. Bizi tek kurtaran İmamoğlu” cümleleri tepki uyandırmıştı.
