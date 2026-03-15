Ramazan Bayramı'nda tatlıya dikkat: Güzel bir bayram geçirmek için... Bayramınız zehir olmasın

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerleme ve tatlıları mümkün olduğunca az tüketin. Şerbetli tatlılar ve çikolatanın glisemik indeksi ve kalorisi yüksek olduğu için kan şekerini hızla yükseltir; mide yanması ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Tatlı tercihinde sütlü tatlılara yönelin. Özellikle dondurma, hem serinletici hem de daha sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.