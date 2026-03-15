Ramazan Bayramı'nda tatlıya dikkat: Güzel bir bayram geçirmek için... Bayramınız zehir olmasın
Ramazan Bayramında aşırı yüklenmeler sonucu bayramınız zehire dönüşmesin.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala beslenme uzmanları, bir ay süren oruç sonrası günlük beslenme düzenine dönüşte dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı. Özellikle bayram ziyaretlerinde tatlı ve çikolata tüketiminin artmasıyla ilgili uzmanlar uyarılarda bulundu.
Uzman Ciğerli, bayramda beslenme düzenindeki değişikliklerin sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücudu etkileyebileceğini vurguladı. Olası problemler arasında sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi ve kalp çarpıntısı gibi durumların öne çıktığını ifade etti.
Veysel Ciğerli, bayram boyunca sağlıklı bir dönem geçirmek için şu önerilerde bulundu:
Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerleme ve tatlıları mümkün olduğunca az tüketin. Şerbetli tatlılar ve çikolatanın glisemik indeksi ve kalorisi yüksek olduğu için kan şekerini hızla yükseltir; mide yanması ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Tatlı tercihinde sütlü tatlılara yönelin. Özellikle dondurma, hem serinletici hem de daha sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, bayram süresince ölçülü beslenmenin ve su tüketiminin artırılmasının önemine dikkat çekti.
