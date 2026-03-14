16 milyon tonluk altın bulundu: Küresel hammadde güç dengelerini değiştirecek

Norveç’in Telemark bölgesinde yer alan Fen Kompleksi’nde yürütülen jeolojik çalışmalar, Avrupa’nın hammadde haritasını değiştirebilecek büyüklükte bir keşfi ortaya çıkardı. Yapılan son analizlere göre bölgede yaklaşık 16 milyon ton nadir toprak elementi bulunduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bu miktarın daha önce yapılan tahminlerin yaklaşık yüzde 80 üzerine çıktığını ve Avrupa’daki en büyük rezervlerden biri olabileceğini belirtiyor. Bu büyüklükte bir kaynak, Norveç’i stratejik hammadde pazarında küresel ölçekte önemli bir oyuncu haline getirebilir.

Akıllı telefonlardan füze sistemlerine kadar kullanılıyor

“Nadir toprak elementleri” modern teknolojinin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Fen Kompleksi’ndeki rezervde bulunan metal oksitlerin yaklaşık yüzde 19’unu oluşturan yüksek kaliteli mıknatıs elementleri; rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar, gelişmiş savunma sistemleri, sensörler ve akıllı telefon üretimi gibi pek çok kritik alanda kullanılıyor.

Bu nedenle söz konusu elementler yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik ve askeri açıdan da büyük önem taşıyor.

Avrupa için stratejik bir dönüm noktası olabilir

Avrupa Birliği bugün nadir toprak elementleri konusunda büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı durumda. 2024 verilerine göre Avrupa’nın bu alandaki tedarikinin yaklaşık yüzde 95’i Çin, Malezya ve Rusya gibi ülkelerden sağlanıyor.

Norveç’teki yeni rezervin üretime geçmesi halinde Avrupa’nın kritik hammaddelerde dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltabileceği değerlendiriliyor. Brüksel merkezli analistler, bu gelişmenin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda “hammadde egemenliği” açısından da tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

Küresel hammadde piyasasında dengeler değişebilir

Avrupa’da halihazırda endüstriyel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir nadir toprak elementi madeni bulunmuyor. Norveç’teki projenin hayata geçmesi durumunda, hammadde çıkarımından ileri teknoloji bileşen üretimine kadar uzanan geniş bir sanayi zinciri oluşabilir.

Uzmanlara göre bu gelişme, küresel hammadde piyasasında güçlü konuma sahip ülkeler için pazar kaybı riskini artırırken, Avrupa için ise sanayi güvenliğinin yalnızca ithalata dayalı olamayacağını gösteren en somut adımlardan biri olabilir.

Birçok analist, geleceğin ekonomik rekabetinin enerji kadar toprağın altındaki bu kritik elementlere kimin sahip olduğuna bağlı olacağını vurguluyor.