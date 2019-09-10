0553 313 94 23

İsrail Büyükelçisi Ürdün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından gözaltına alınan 2 Ürdün vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

10 Eylül 2019 Salı 20:23
İsrail Büyükelçisi Ürdün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AMMAN (AA) - Ürdün yönetimi, İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u İsrail'de gözaltında bulunan 2 Ürdün vatandaşıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Weissbrod'un Bakanlığa çağrıldığı ve İsrail'de gözaltında tutulan 2 Ürdün vatandaşının serbest bırakılması talebinin iletildiği belirtildi.

İsrail makamları tarafından Kral Hüseyin Köprüsünü geçtikten sonra gözaltına alınan Abdurrahman Meri ve Hiba Abdulbaki isimli Ürdün vatandaşlarının serbest bırakılması için tüm diplomatik, siyasi ve yasal yollara başvurulduğu aktarılan açıklamada, İsrail'den gözaltı ile ilgili tüm detaylar, söz konusu kişilere yönelik suçlamalar ve yürütülen soruşturmalar hakkında Bakanlığa bilgi verilmesi istendi.

Ürdünlü vatandaşların ne zaman gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:23
  1. İsrail
  2. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli futbolcu Cengiz Ünder'den kötü haber!
    1. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den kötü..
    2. Cumhurbaşkanlığı'dan 'F-35'..
    3. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    4. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    5. KPSS 2019 lisans öğretmenlik taban..
    6. AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard..
    7. Türk firmaları Uluslararası Savunma ve..
    8. Ayağınızdaki yaraları hafife almayın,..
    9. İsrail Büyükelçisi Ürdün Dışişleri..
    10. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    11. Bursa’nın düşman işgalinden..
    12. Spor yapmak doğal bir ihtiyaç değildir!
    13. Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?
    14. Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
    15. Tenis: American Express İstanbul..
    16. ABD'deki Ulusal Tüfek Derneği'nden San..
    17. Real Madrid Başkanı Perez'den açıklama
    18. "Çocuğumun mağarada yaşamasını..
    19. Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı..
    20. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!