İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti

İsrail'in Batı Yaka'da gerçekleştirdiği saldırılarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu Cumartesi günü işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde iki Filistinliyi katletti. Öldürülenlerden birinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

Cumartesi akşamı Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurulan 16 yaşındaki Reyyan Muhammed Ebu Mualla yaşamını yitirdi. Ebu Mualla'nın kardeşi de 2015 yılında İsrail tarafından öldürülmüştü.

Yerel kaynaklar, Kabatiye'ye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin doğrudan çocuğun üzerine ateş açtığını belirtti. İsrail askerleri, Filistin Kızılayı ambulans ekiplerinin vurulan çocuğa ulaşmasını engelledi. Kan kaybı sebebiyle hayatını kaybeden çocuğun naaşı İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.

Cumartesi akşamı daha erken saatlerde ise Cenin'in batısındaki Siletu'l Harisiye kasabasından olan 22 yaşındaki Ahmed Zeyud da ayrı bir baskın sırasında İsrail güçleri tarafından göğsünden vurularak katledildi.

Son katliamla birlikte, İsrail'in Ocak ayında başlattığı saldırılardan bu yana Cenin'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 62'ye yükseldi.

İsrail güçleri, öldürülen Filistinlilerin "İsrail askerlerine taş ve patlayıcı attığını" öne sürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ocak ayından bu yana Batı Şeria'da 18 yaşından küçük en az 54 Filistinli çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede öldürülen Filistinlilerin sayısı 1000'i aşmış durumda.

İsrail işgali altındaki Batı Yaka'da son dönemde saldırılar artış gösteriyor. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları keskin bir şekilde artarken, ordu hareket kısıtlamalarını sıkılaştırıyor ve birçok şehirde kapsamlı baskınlar düzenliyor.

