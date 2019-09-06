İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı verildi.

ABD’nin New York kentinde İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu cadde, şüpheli bir paket ihbarı üzerine bir süre kapatıldı. Manhattan bölgesinin orta doğu kesimindeki 2'inci cadde ve bağlantılı sokaklar, içinde bomba ihtimali bulunan şüpheli bir paket ihbarı üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından kapatıldı. Birleşmiş Milletler ana binasının ve birçok BM Misyonunun da bulunduğu Manhattan'ın en işlek bölgesinde polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu 2'inci caddeyi, yaya ve araç trafiğine kapadı.

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