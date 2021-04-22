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Dünya İsrail basınından Türkiye iddiası
Dünya

İsrail basınından Türkiye iddiası

Son dönemde İsrail ve Türkiye arasında Filistin meselesi nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor. İsrail basını tarafından dillendirilen son iddiaya göre, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'iin haziran ayında düzenlenecek bir konferans için Türkiye'ye davet eğdildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 00:35:00 -
İsrail basınından Türkiye iddiası

İsrail basını, Enerji Bakanı Steinitz'in, Türkiye'de, haziran ayında düzenlenecek konferans için Dışişleri Bakanlığı'ndan davet aldığını öne sürdü.

Davetin iki ülke arasında 2018 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ile ilişkilerin sağlıklı ilerleyebilmesi için 'Filistin' şartı olduğunu açıklamıştı

Öte yandan dün akşam saatlerinde katıldığı bir canlı yayında İsrail ile ilişkilere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda İsrail'de hükümet kurma çalışmaları ve arka arkaya seçimler var. Bağımsız olarak bizim İsrail ile ilişkilerimizin sağlıklı ilerleyebilmesi için şu anda Filistin'e, Filistin halkına yönelik, aynı şekilde Kudüs ve Harem-i Şerif'in statüsünü değiştirmeye yönelik hamlelerinden vazgeçmesi lazım. Bu anlayış değişmezse, bu saldırganlık illegal şekilde yerleşimler devam ederse sağlıklı bir ilişki olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

 

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