İsrail basınından şaşırtan analiz! Osmanlı'dan sonra huzur kalmadı

İsrail medyasının en önemli yayın organlarından Haaretz gazetesi, Orta Doğu’da süregelen savaşları irdeleyen ilgili bir yazı kaleme aldı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu’da hiçbir zaman barış sağlanamadığı ifadelerine yer verilen yazıda, Osmanlı Devleti’nin öneminden de bahsedildi.

"Osmanlı tüm halklara barışçıl ve hoşgörülü yaklaştı''

Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi ulusal devletlerini kuran milletlerin, azınlık haklarını görmezden gelip, halkları asimile ederek zulüm uyguladıkları belirtildi.

Analizde, Osmanlı Devleti’nin coğrafyaya hakim olduğu yüzyıllar boyunca, egemenliği altında bulunan tüm halklara barışçıl ve hoşgörülü yaklaştığını, tüm etnik kökenlere eşit mesafede durarak herkes için refah ve adalet sağladığına vurgu yapıldı.

"Osmanlı'dan sonra bölge savaşa teslim oldu''

Yazıya göre; Yahudi ırkının kaderi de, Osmanlı’nın dağılmasından sonra kötü yönde değişti.

Osmanlı Devleti’ne karşı özellikle Batı medyasında yürütülen karalama çalışmalarına bir cevap niteliğinde olan yazı, Osmanlı Devleti’nin dağılmasının, tüm Avrupa ve Orta Doğu barışına karşı en büyük darbe olduğunu belirterek, böylesi bir birleştirici güç olmaksızın, coğrafyanın kaderinin savaşa mahkûm olacağı görüşüne de yer verdi.