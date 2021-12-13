İsrail Başbakanı, tarihte ilk defa BAE'de

Ticaretten diplomasiye kadar birçok konu hakkında temasta bulunmaya hazırlanan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında sıcak saatler yaşanıyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından üst düzey ilk resmi ziyaret, İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından yapıldı. Naftali Bennett, tarihte ilk kez bir İsrail başbakanı olarak BAE'ye resmi ziyaret düzenledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, resmi ziyaret kapsamında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. İsrail basınından Jerusalem Post, iki isim arasındaki temastan "tarihi görüşme" şeklinde bahsetti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Beyaz Saray'da normalleştiler

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

"Karşılıklı dostluğumuz doğal"

Öte yandan BAE medyasına konuşan Bennett, "BAE liderlerine ve BAE vatandaşlarına iletmek istediğim mesaj, karşılıklı ortaklık ve dostluğun doğal olduğudur. Biz komşuyuz." dedi. Bennett, ülkeler arasındaki ilişkileri “kendileri ve tüm bölge için değerli bir hazine” olarak nitelendirdi.

Ekonomik işbirliği çağrısı yaptı

Ticaret, araştırma ve geliştirme, siber güvenlik, sağlık, eğitim ve havacılık alanlarında Abu Dabi ile iş birliği çağrısı yapan Naftali Bennett, "İlişkilerimizin özellikle ekonomi alanında iyi devam etmesini bekliyorum. İş birliğimiz sadece bizim için değil, daha fazla ülke için benzeri görülmemiş ekonomik fırsatlar sunuyor, bu da bu bölgede istikrar ve refahı artırmanın bir başka unsuru." ifadelerini kullandı.