İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Gazze'ye yeniden saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Ekim’de devreye giren ateşkes anlaşmasının Hamas tarafından ihlal edildiğini öne sürerek, Gazze Şeridi'ni tekrar hedef alacaklarını açıkladı.

Bu sert çıkış, İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv yönetiminin geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmanın hemen ardından geldi.

Çatışmada, aralarında biri ağır olmak üzere 5 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Refah kentindeki Sarı Hat'ın İsrail işgali altındaki bölümünden tüneller aracılığıyla çıkan 3 Filistinlinin, İsrail askerlerine saldırdığı ve bir zırhlı personel taşıyıcıya patlayıcı yerleştirdiği iddia edildi.

İSRAİL’İN SALDIRI İDDİALARI VE DİKKAT ÇEKEN YALANLAMALAR

İsrail’in uluslararası hukuku ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki eleştirilere rağmen son iki haftada Refah’taki saldırılarını artırdığı görülüyordu.

Bölgede mahsur kalan Filistinli savaşçılardan 3’ünün saldırı düzenlediği iddiası da bu gelişmelerin ardından geldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, ateşkes sonrası mahsur kalan Filistinlilerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia eden İsrail, arabulucu ülkelerin tüm girişimlerine rağmen bu kişilerin bölgeden çıkışına izin vermiyordu.

İsrail basınında geçen ay yayımlanan haberlerde, Netanyahu’nun, Refah'ta mahsur kalan yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin silah bırakması karşılığında Gazze’nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Ancak Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamayla bu iddialar kesin bir dille yalanlanmıştı.

İsrail ordusu, Refah’ta mahsur kalan Filistinlilere yönelik saldırılarını son 14 günde artırmış, bu saldırılarda 40’tan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.