  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:37:08 -
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davasının görülmesine bugün başlandı. Netanyahu, ilk duruşmaya katılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs’teki bölge mahkemesi binasına geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme binasına ulaşan Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada hakkında açılan davanın kendisini devirmeyi hedeflediğini söyledi.


Kudüs Mahkemesi, 4 gün önce Netanyahu’nun korona virüs önlemleri ve hakkındaki suçlamaları bilmesini gerekçe göstererek duruşmaya katılmama talebini reddetmişti. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı