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Aktüel İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü
Aktüel

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:38:55 -
İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kesin olmayan sonuçlara göre ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazan Joe Biden telefonda görüştü.

İsail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile resmî olmayan sonuçlara göre ABD'nin seçilmiş başkanı olan Biden arasındaki görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiği belirtildi.

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından Netanyahu ile Biden arasında yapılan ilk görüşmede, Biden'ın İsrail devleti ve onun güvenliğine olan bağlılığını yinelediği aktarıldı.

Netanyahu'nun ise Tel Aviv ile Washington arasındaki " özel" ilişkinin İsrail'in güvenliği için köşe taşı olduğunu kaydettiği ifade edildi.

Görüşmede iki liderin İsrail ile ABD arasındaki güçlü iş birliğini daha da artırma ve " yakın zamanda" bir araya gelerek birçok konuyu görüşme konusunda anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Netanyahu daha önde yayımladığı yazılı mesajla Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmişti.

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