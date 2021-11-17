İsrail Başbakanı Bennett’ten ABD’ye İran tepkisi

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Malley, ABD ile İran arasında bu ayın sonunda başlaması planlanan müzakereler öncesi İsrailli yetkililerle görüşmek üzere ülkeye geldi.

Başbakan Bennett’in “İsrail, İran’la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya dönmeyi onaylıyor” şeklinde yorumlanmaması için ABD’li diplomatla görüşmeme kararı aldığı aktarılan haberde, Malley’in İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geleceği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail’in, İran’ın uranyumu zenginleştirme faaliyetini durdurma karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda ABD’yi ikna etmesinden endişe ettiğine dikkat çekildi.