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Dünya

İsrail balonu patladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 14:10:00 -

Hamas'ın terör devleti İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatı, yıllardır başta ABD medyası olmak üzere, Türkiye'deki ezik medya kuruluşlarının da aşıladığı "İsrail'in her şeye gücü yeter" algısını kırdı.

Hamas'ın terör devleti İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatı, yıllardır başta ABD medyası olmak üzere, Türkiye'deki ezik medya kuruluşlarının da aşıladığı "İsrail'in her şeye gücü yeter" algısını kırdı. "İsrail istihbaratı her şeyi duyar, her şeyi görür" gibi haşa kadir-i mutlak bir İsrail algısı oluşturmaya çalışan siyonistlerin tüm çabaları, Hamas'ın harekatıyla yerle bir oldu.

Tarih boyunca yahudilerin kendi devletleri olmadı, İsrail ile bunu sağlamaya çalıştılar, kendilerinin güven içinde yaşayabilecekleri bir ülke kurma bahanesiyle 1947'den beri Filistin'de yapmadıkları zulüm bırakmadılar. Aksa Tufanı harekatı, siyonistlerin bu "güvenli ülke" düşüncesini de yerle bir etti. Artık İsrail devletine güvenleri kalmadı.

Akit Gazetesi bugün, bu duruma işaret ederek, "İsrail balonu patladı" manşetiyle okurunun karşısına çıktı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, yıllardır medyanın insanlara aşıladığı "mutlak güç sahibi İsrail" algısının yerle bir edildiği de masaya yatırıldı. Programda, Akit'in manşeti masaya yatırıldı.

İşte Karahasanoğlu'nun konuya dair yorumları...
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