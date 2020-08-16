İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

Münübe Yılmaz

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı. Perşembe günü BAE ile diplomatik ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini açıklayan İsrail, önümüzdeki günlerde de Bahreyn ve Umman ile ilişkilerini normalleştirmeyi bekliyor. “BAE ile olan bu anlaşma daha fazla körfez ülkesi ve Afrika’daki Müslüman ülke ile anlaşmaları da beraberinde getirecektir” diyen İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, “ Bahreyn ve Umman kesinlikle gündemde olacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl Sudan gibi Afrika ülkeleri ile de ilişkilerimizi normale dönüştürmeyi umuyoruz” ifadesinde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise kabinede yaptığı konuşmada daha fazla ülkenin İsrail’in sözde barış halkasına katılacağını beklediğini dile getirerek “Arap dünyası ile kurulan ilişkiler, Filistin ile gerçekleşecek barış açısından tarihi bir değişim” dedi.