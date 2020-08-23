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Aktüel İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi
Aktüel

İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi

Gazze'deki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras: - "İsrail'le normalleşmeye doğru koşar adım yürümek, zillet ve hakirlikten başka bir şey sağlamayacak. Biz ise ümmet için izzet ve onur istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:09:29 -
İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Gazze'deki Filistinli Alimler Birliğinin, Mescid-i Aksa yangınının 51. yılında, İsrail'le normalleşmeyi protesto için düzenlediği gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Gösteride konuşan Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, "İsrail'le normalleşmeye doğru koşar adım yürümek, zillet ve hakirlikten başka bir şey sağlamayacak. Biz ise ümmet için izzet ve onur istiyoruz." dedi.

Filistinlilere ve Kudüs sakinlerine destek olmanın ümmetin görevi olduğunu belirten Ebu Ras, Arap ve İslam dünyasının sessizliğinin, kutsal değerlerin daha fazla gasbedilmesi, Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik saldırıların artırılması konularında İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan 51 yıl önce, Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

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