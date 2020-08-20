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Aktüel İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi
Aktüel

İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:47:28 -
İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "BAE utanç anlaşması", "Tarih normalleşmecileri lanetleyecek" ve "Normalleşmenin arkasında duran haindir" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Talal Ebu Zarife, gösteride Filistinli gruplar adına yaptığı konuşmada, BAE halkıyla bir sorunları olmadığını, sorunlarının İsrail'le birlikte ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planının yolunu açan BAE yönetimiyle olduğunu söyledi.

Ebu Zarife, "Filistin halkının köhne rejimlerin gerçekleştirme niyetinde olduğu tüm komplolara karşı durmaya gücü yeter. Filistin davası ümmetin davasıdır. Birisi çıkıp bu davayı izole edemez." dedi.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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