İsrail, BAE ile normalleşme anlaşmasında yerleşim yeri inşaatlarını durdurmayacak

KUDÜS (AA) - İsrailli yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasına göre Tel Aviv'in yerleşim yerleri inşaatlarını askıya almak zorunda olmadığını belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) yetkililere dayandırdığı haberine göre, BAE ile imzalanan normalleşme anlaşmasınca yerleşim yerleri inşaatlarını askıya alınması gerekmiyor.

Tel Aviv yönetimine yerleşim yerleri inşaatlarının askıya alma yönünde ABD'den herhangi bir istekte bulunulmadığı ifade edilen haberde, İsrail'in inşaatlarını askıya alma niyetinin olmadığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'ten fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eden 650 bine yakın Yahudi yerleşimci, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.