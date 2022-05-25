İsrail az önce duyurdu: Türkiye ile anlaştık

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Lapid, 'Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık.' dedi.

Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kovid-19 salgını ve siyasi gerilim zamanında da iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştiğine işaret eden Lapid, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz." dedi.

"Küresel avantajlardan yararlanacağız"

İki ülke arasında "iş dünyasından iş dünyasına, halktan halka" ilişki kurmak istediklerini aktaran Lapid, "iki ülkenin karşılıklı bölgesel ve küresel avantajlarından yararlanacaklarını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık. İki taraf arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışacağız." diye konuştu.

Diplomasinin ötesinde İsraillilerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Lapid, her gün onlarca uçakla binlerce İsraillinin Türkiye'ye gittiğini belirtti.

Lapid, ziyareti ve "verimli, dürüst, üretken" diyaloğu için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bugün iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gelecek yıllara uzanan yeni bir çerçeve çizdiklerini kaydetti.

İki kadim güç

İsrail ve Türkiye'nin iki bölgesel güç ve aynı zamanda kadim ve ortak tarihe sahip iki millet olduğunu vurgulayan Lapid, şunları söyledi:

"Tanah ve Eski Ahit'e göre Tanrı kendisini İbrahim'e Türkiye'nin güneydoğusundaki Harran kentinde gösterdi. Yaratılış Kitabına göre de Tanrı, Yahudiliğin, İslamiyetin ve Hristiyanlığın babası Hz. İbrahim'e 'Ülkenden, ailenden ve babanın evinden ayrıl ve sana göstereceğimiz topraklara git.' dedi.

İbrahim de dün senin (Çavuşoğlu) uçakla geldiğin yerden yola çıkarak buraya İsrail diyarına geldi. O ve ailesi Türkiye'yi asla unutmadı. Daha sonra Yakup da kardeşi Esav'dan kaçarak oradan çıktı. Orada karılarıyla tanıştı ve onların da Yahudi halkının soyundan geldiği çocukları oldu."

İsrailli Bakan, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na gülümseyerek hitap ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, konsolosluk görevlilerinizi korkutmak istemem ama Kitaplar Kitabı'na göre hepimiz Türkiye'den geldik ve Türk pasaportu almaya uygunuz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "iniş çıkışlar olduğunu görmemiş gibi davranmayacaklarına" işaret eden Lapid, "Ancak, Türkiye'nin 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu hatırlıyoruz. Ve her zaman diyaloğa ve iş birliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayı bilirler. Bugün burada yaptığımız da bu." dedi.