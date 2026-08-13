İsrail ateşkesi yine hiçe saydı! Lübnan'da evleri patlayıcılarla yıkıp ateşe verdiler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre İsrail güçleri, sabah saatlerinde ülkenin güneyinde yeni bir yıkım gerçekleştirdi.

İsrail askerlerinin Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile civardaki vadilerde bulunan çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

Bazı evlerin ise İsrail güçleri tarafından ateşe verildiği kaydedildi.

Gece boyunca hava saldırısı

İsrail ordusunun bölgedeki saldırıları yalnızca karadaki yıkımlarla sınırlı kalmadı.

NNA'nın haberine göre İsrail, gece saatlerinde Mansuri beldesine iki dalga halinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda meydana gelen şiddetli patlamaların seslerinin bölgedeki Sur kentinden dahi duyulduğu aktarıldı.

İsrail'in ateşkes yürürlükte olmasına rağmen sürdürdüğü saldırı ve yıkımlar, Lübnan yönetiminin tepkisine neden oldu.

Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e sert tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki köy ve beldelerde gerçekleştirdiği saldırı ve yıkımların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Selam, İsrail'in eylemlerini “uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali” olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun sahadaki yıkımlarını “Hizbullah'ın askeri tesislerinin varlığı” gerekçesine dayandırmasına da tepki gösteren Selam, bu gerekçenin “mantık dışı” olduğunu ifade etti.

Lübnan ordusu: Halkın evlerine dönmesini engelliyor

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada da İsrail'in ülkenin güneyinde devam ettirdiği saldırıların bölgedeki normalleşmenin önündeki en önemli engellerden biri olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarının Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki bölgelere konuşlanmasını engellediği kaydedildi.

Ayrıca saldırı ve yıkımlar nedeniyle bölge halkının evlerine dönmesinin de önüne geçildiği vurgulandı.

İsrail 2 Mart'ta yoğun saldırıları başlatmıştı

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ardından ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Saldırıların ardından Lübnan'da büyük bir insani kriz ortaya çıktı.

Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Ateşkes defalarca uzatıldı

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girdi. Ateşkes daha sonra birkaç kez uzatıldı.

Ancak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırıları, askeri faaliyetleri ve yıkımları devam etti.

Son olarak Mansuri ve Mecdel Zun çevresinde evlerin patlayıcılarla yıkılması ve bazı evlerin ateşe verilmesi, ateşkesin sahadaki durumunu yeniden tartışmaya açtı.

Can kaybı 4 bin 335'e ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ülkenin güneyinde yaşayan sivillerin önemli bir bölümünün evlerine dönüşü de gerçekleştirilemiyor.