İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, terörist İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 1 Filistinli yaralanırken onlarca kişi ise atılan gazdan etkilendi.

Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.