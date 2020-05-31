'İsrail askerleri yerde yaralanıp yatan arkadaşlarımızı tekmeliyordu'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Siyonist İsrail'in Mavi Marmara'ya düzenlediği hain saldırısı sırasında vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaralanan Mehmet Ali Zeybek, olayın yaşandığı anı yeniakit.com.tr'ye anlattı.

'İsrail askerleri o gece boyunca taciz takibi yapmıştı'

"Saldırının yaşandığı gece İsrail askerleri gece boyunca taciz takibi yaptılar. Bu sebeple tedirgin olduğumuz için sabah ezanına kadar uyumamıştık." diyen Zeybek, "Ezan okununca namazımızı kılmak için hazırlık yaptık. İsrail askerleri biz namaza durmadan önce ellerindeki silahları ateşlemeye başladı. Çok parlak bir ışık yakmışlardı ve etrafımızda ne olup bittiğini göremiyorduk." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Zeybek sözlerine şöyle devam etti:

"Şehit arkadaşım İbrahim Bilgen'in vurulup yere düştüğünü gördüm. Bize yaptıkları saldırıyla hepimizi öldürmek istediklerini anladık. Helikopterden ip sarkıtarak ateş ede ede gemiye inmeye başladılar. Arkadaşım Ali Haydar'ın da vurulup yere düştüğünü farkettim. Onun yanına gittiğimde askerler Ali Haydar'ın yanına gelerek onu da yerde şehit ettiler. Ali Haydar'a yardım etmeye çalışırken bir an da elektrik çarpmış gibi hissettim. Vücudumun her yerinden kan akıyordu. İsrail askerleri yerde yatan herkesi tekmeliyordu. Birkaç tanesi benim de başıma gelerek tekmeledi. Bir saat kadar kan kaybederek olduğum yerde yattım."