  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı
Dünya

İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:27:00 -
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'un Rasulayn Mahallesi'ne sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, baskın sırasında gerçek mermiyle başından vurulan 31 yaşındaki Filistinli Cemil Muhammed el-Keyyal'ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

İki Filistinli gencin ise İsrail askeri aracının çarpması sonucu yaralandığını ifade eden Cibril, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli yerel haber siteleri de İsrail askerlerinin, Rasulayn Mahallesi'ne düzenlediği baskında başından vurulan Keyyal'ın hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti
Aktüel

Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti

Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşini arayan Serkan Kıyak, evinde kendisini asarak intihar etti.

Bu gece gökyüzüne dikkat!
Gündem

Bu gece gökyüzüne dikkat!

Kuyrukluyıldız Leonard bu akşam Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirti..
ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
Eğitim

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay