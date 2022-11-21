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Dünya İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria’nın Cenin kentinde İsrailli askerler bir Filistinli’yi öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:50:00 -
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açılamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Cenin'e düzenlediği baskınlarda biri ağır olmak üzere 5 kişiyi yaraladı.

Karnından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin, kaldırıldığı İbn-i Sina Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerlerince göğsünden gerçek mermiyle vurulan 1 Filistinlinin durumunun orta derecede olduğu, yaralı diğer 3 Filistinlinin durumunun ise hafif olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'da 9 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlenen baskınlarda 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Cenin kentindeki baskında, daha önce cezaevinde kalan bir Filistinlinin "silahlı eylemlere karıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca baskın sırasında silahlı Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Diğer 8 Filistinlinin ise Batı Şeria'nın Tulkerim, Ebu Dis, Naleyn, Bey Ava ve El-Meric beldelerindeki baskınlarda gözaltına alındığı aktarıldı.

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