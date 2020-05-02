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Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:22:02 -
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkiliya kentinde Filistinli bir genci yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gencin Kalkiliya'nın güneyinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

Kimliği belirtilmeyen gencin hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan görgü şahitleri, söz konusu gencin Ayrım (Utanç) Duvarı’nın yakınında bulunduğu esnada İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

İsrail askerleri zaman zaman Ayrım Duvarı’nın yakınlarında bulunan veya duvarı aşmaya çalışan Filistinlileri kasten vuruyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

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