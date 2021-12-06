İsrail askerleri azdıkça azıyor!
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinli genci katlettiği bildirildi.
İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tulkarim şehrinde 16 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi. Muhammed Nidal Yunus isimli gencin aracıyla kendilerini ezme girişiminde bulunduğunu iddia eden İsrail güçleri, bu nedenle Filistinli genci hedef aldıklarını öne sürdü. Yaşanan olayda 1 İsrail askerinin de yaralandığı ifade edildi.
Batı Şeria merkezli Filistin haber ajansı Vefa, 16 yaşındaki Muhammed Nidal Yunus'un Nablus şehrinden olduğunu kaydetti.
Vefa Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail askerlerinin bu olaydan sonra Muhammed Nidal Yunus'un Nablus'taki evine baskın düzenledi.