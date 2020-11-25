İsrail askerleri ambulansın içine girerek yaralı Filistinliyi almaya çalıştı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in imha politikasını ve Yahudi yerleşim kurma ve genişletme faaliyetlerini protesto etti. Göstericilere İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in imha politikasını ve Yahudi yerleşim inşası ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilerin müdahalesiyle yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla çıkarmaya çalıştı.

İsrail askerlerinin ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı kapılarını açtığı ambulansın içinden zorla almaya çalıştığı görülüyor.

İlk yardım görevlisine de saldıran İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıları almayı bırakmıyor.

Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra yaralılarla birlikte olay yerinden ambulansı çıkarmayı başarır.

Filistinli grupların çağrısı üzerine, daha önce İsrail'in Ürdün Vadisi bölgesinde yıkım politikasına maruz kalan Yukarı Hammisa'nın Bedevi köyünde dün bir gösteri düzenlendi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandı. İsrail askerleri de Filistinlilere fiziksel olarak müdahale etti, 3 gösterici plastik mermi ile yaralandı ve çok sayıda gösterici gazdan etkilendi.

İsrail güçleri 3 Kasım'da Batı Şeria'nın Tubas kentinin doğu kırsalında yer alan Hammisa'ya bağlı Bedevi köyüne baskın düzenledi ve ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 23 aileyle birlikte 11 evi yıktı.

Filistinli yetkililere göre, Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da sözde "C Bölgesi" bölgelerinde yaşayan Filistinlileri Yahudi yerleşim ve ilhak projeleri çerçevesinde yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" uyarınca, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine bölündü.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi" idaresi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, idari idare idaresi yüzde 21 "B Bölgesi" nin Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, "C bölgesi" Yüzde 61. yönetim ve güvenlik İsrail'e bırakıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 521 Filistinli evini, "ruhsatsız" oldukları veya "bölge C" de inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını söylüyor.