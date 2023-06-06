İsrail askerinin vurduğu 3 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti!
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 1 Haziran'da düzenledikleri baskında başından yaralanan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurduğu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, 1 Haziran gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih yerleşimine baskın düzenleyen İsrail askerleri çevreye ateş açtı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda başından vurularak yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Temimi isimli çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Filistinli çocuğun bugün hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in yılın başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısının 160'ı aştığı belirtiliyor.
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İsrail aynı zamanda Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin varlığını da artırmaya devam ediyor.
Kaynak: Mepa News