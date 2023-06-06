  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail askerinin vurduğu 3 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti!
Dünya

İsrail askerinin vurduğu 3 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 09:48:00 -
İsrail askerinin vurduğu 3 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti!

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 1 Haziran'da düzenledikleri baskında başından yaralanan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurduğu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, 1 Haziran gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih yerleşimine baskın düzenleyen İsrail askerleri çevreye ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda başından vurularak yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Temimi isimli çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Filistinli çocuğun bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in yılın başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısının 160'ı aştığı belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail aynı zamanda Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin varlığını da artırmaya devam ediyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23