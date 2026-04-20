İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seryan’da bir askerin Hazreti İsa heykeline zarar verdiğini doğruladı; Tel Aviv yönetimi olay için özür dileyerek sorumlular hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün ortaya çıkan fotoğrafla ilgili yapılan ilk incelemede, fotoğraftaki kişinin Lübnan'ın güneyindeki bir İsrail askeri olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına dair fotoğrafın gerçek olduğu kabul edilerek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağı duyuruldu.

HRİSTİYANLARIN ÖNÜNDE BAŞIMIZI EĞİYORUZ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hıristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan’ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, dün bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

X sosyal medya platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok, bir kullanıcının fotoğrafın gerçek olup olmadığıyla ilgili sorduğu bir soruya, fotoğrafın sahte olduğu cevabını vermişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Arif

Özürünü... dünya için çok tehlikeli bu yahudiler

BÜYÜK ŞEYTAN HZ ISA OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR, KÜÇÜK ŞEYTANIN NEFERLERİ HZ ISAYI PARCALIYOR. SİZDEN OLSA OLSA YAMYAM, KAPKASCI OLUR
Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi
Milli yas ve derin bir keder içerisinde olduğumuz, 10 masum evladımızın şehadetiyle sarsıldığımız o kara günün akşamında, sözde halkın temsi..
Bulgaristan'da seçim sonuçları! Rumen Radev'in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"
Bölgede sular durulmazken İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayınladığı videoyla adeta ateşle oynuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ..
+90 (553) 313 94 23