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Dünya İsrail askeri helikopteri düştü!
Dünya

İsrail askeri helikopteri düştü!

Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail helikopteri düştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 23:48:00 - 2022-01-03 23:55:00
İsrail askeri helikopteri düştü!

Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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