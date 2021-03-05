İsrail açıkladı: İntikam aldılar

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, geçtiğimiz hafta İsrail kıyılarında meydana gelen yüksek miktardaki petrol sızıntısı ile ilgili olarak İran’ı sorumlu tutarak, İran Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Fahrizade' in suikastına, İsrail'e atfedilen diğer operasyonlara ve geçen yılın başlarında bir Amerikan hava saldırısı sırasında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani' nin öldürülmesine misilleme olarak Tel Aviv'deki güvenlik servislerinin bu konudaki çekincelerine rağmen İran’ ın kasıtlı sabotaj eylemi olduğuna dair açıklama yaptı.

İsrail Bakanlık kaynakları dün, gemi takibi konusunda uzman olan "Tanker Trackers" şirketinin yaptığı bir analizin sonuçları, Akdeniz’ e büyük miktarlarda ham petrol döken İran petrol tankerinin "Emerald" olduğunu gösterdiğini aktardı. Dalgalar, petrolü İsrail kıyılarının yanı sıra doğu yönü boyunca Lübnan ve Filistin kıyılarına kadar taşıdı.

Analiz sonuçlarına göre, 8 aydır atıl durumda olan İran gemisi, 1 Şubat'ta Mısır sularına girerken tespit edildi. Ardından 23 saat boyunca radardan kayboldu ve sonra kaybolduğu noktadan 230 mil uzakta tespit edildi. Bu da geminin İsrail sularına geçtiğini gösteriyor. Havadan çekilen fotoğraflar, daha sonra Kıbrıs ile Suriye arasındaki bir bölgede bulunan petrol tankerinden İran bayrağını taşıyan Suriye gemisi "Lotus" adlı başka bir petrol tankerine petrol transfer edildiğini gösteriyor. Bu transferde 750 bin varil ham petrolün transferinin yapıldığı aynı zamanda büyük miktarlarda petrolün denize sızmasına neden olarak kasıtlı eylemin olduğu anlaşılıyor.

Tanker Trackers şirketi, 2 Şubat tarihine ait yeni bir fotoğrafta, söz konusu petrol tankerinin İsrail kara sularında ve Hayfa kıyılarının batısında görüldüğünü açıkladı. 5 Şubat’ta ise uydu görüntüleri yardımıyla İsrail'den 130 km uzaklıkta deniz üzerinde bir petrol tabakası bulundu. Ayın 11'inde petrol sızıntısı İsrail kıyılarından 50 km uzağa kadar 17 Şubat'ta ise İsrail, Filistin ve güney Lübnan kıyılarına kadar ulaştı.

"Büyük olasılık petrol sızıntısı"

Başlangıçta İsrail Çevre Bakanı Gamliel, bu durumu “büyük olasılıkla yanlışlıkla olan petrol sızıntısı” olarak değerlendirdi. Ancak sonrasında “Tehlikeli bir çevre terörü. Bu pertolü temizlememiz için aylar belki de yıllarımızı alacak” değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynakları, sızıntının "yüzde 50’sinin kasıtlı olarak yapılan bir misillem, yüzde 50’sinin ise kasıtsız bir hata" olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte Emerald gemisinin İsrail güvenlik servisleri tarafından İran'dan petrol kaçakçılığı yapan gemilerden biri olarak bilindiğini de belirtildi.

Eski bir güvenlik yetkilisi, İran'ın ABD yaptırımlarını aşmak için petrol satmak üzere düzinelerce gemi kullandığına dikkat çekerek, bu gemilerin kamuflaj amacıyla denizde bir gemiden diğerine petrol aktardığını belirtti.

Öte yandan petrol sızıntısı, Akdeniz ülkelerindeki balıkçılığa ciddi zarar verdi. İsrail Sağlık Bakanlığı, büyük ve tehlikeli miktarlarda petrol ve katran içerdiği için deniz ürünlerinin satın alınmasını yasaklayan bir bildiri yayınladı. Ayrıca, sızan petrol sahilleri kaplayıp kuma nüfuz ettiğinden, temizlenmesi aylar sürecek ciddi çevresel hasara da neden oldu. Bu sebeple tüm plajlar yetkililer tarafından süresiz olarak yüzmeye kapatıldı.