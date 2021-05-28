İsrail ablukası ortaçağ lekesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki “ciddi insan hakları durumunu” görüştü...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin’in başvuruyla düzenlenen oturumda ilk sözü BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet aldı. Bachelet, İsrail’in Gazze saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve sivil altyapının geniş çapta tahribata uğradığını aktardı.

Bu tür saldırıların, İsrail’in uluslararası insani hukuka uyması konusunda ciddi endişeler uyandırdığının altını çizen Bachelet, “Siviller ve sivil nesneler üzerindeki etkileri açısından gelişigüzel ve orantısız olduğu tespit edilirse bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir” dedi.



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BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, insan hakları çerçevesine dayanan kararlı bir uluslararası eylem olmaksızın İsrail’in Filistin’deki işgalini sona erdirmeyeceğine dair ellerinde yeteri kadar delil ve rapor olduğunu belirtti. Lynk, Gazze’nin İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden kapsamlı bir şekilde abluka altında tutulduğunu, küçük bir kara parçasında yaşamak zorunda bırakılan 2 milyon Filistinlinin korkunç bir şekilde topluca cezalandırıldığını vurguladı.



İsrail’in Gazze halkının temel özgürlükleri üzerindeki “Orta Çağ kısıtlamalarının” 14 yıldır devam ettiğine dikkati çeken Lynk, bu durumun insanlık adına “üzücü bir leke” olduğunu vurguladı.



Özel Raportör, 21 Mayıs’ta Filistin’de yaşanan şiddete ilişkin bir grup BM insan hakları uzmanıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturma başlatılması çağrısında bulunduklarını anımsatarak, “Bu çağrıyı bugün tekrarlıyorum” ifadesini kullandı.



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Toplantıya video mesajla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının “insanlığa karşı suç” oluşturduğunu ve buna engel olunması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “İsrail’in eylemleri, sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır. Bu saldırılar insanlığa karşı işlenen bir suç ve hiçbir haklı neden yok. Uluslararası toplum Filistinlileri korumalı. İsrail’in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulundurmalıyız. Özgür Filistin devleti kurulmadan da Filistinlilerin acıları son bulmaz” diye konuştu.