İsrail-ABD heyetini taşıyan uçak Abu Dabi'ye indi

İSTANBUL (AA) - İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.

BAE basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv'den havalanıp Suudi Arabistan hava sahasını kullanan İsrail hava yolları El Al'a ait 971 sefer sayılı Kiryat Gat adlı yolcuğu uçağı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na indi.

İsrail'den BAE'ye doğrudan yapılan ilk ticari uçak seferinde, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer aldı.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.







