İsrail 39 Filistinli mahkumu daha serbest bıraktı!

Gazze şeridinde verilen 4 günlük insani aranın 3’ncü gününde İsrail ve Filistin arasındaki 3’üncü esir takası tamamlandı.

Katil İsrail, Hamas’ın 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri bırakmasının ardından 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Hamas, insani ara kapsamında 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin serbest bırakılarak Kızılhaç’a teslim edildiğini aktarmıştı. Rus esirin Rusya-İsrail vatandaşı olduğu ifade edilmişti.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü saat 07.00’de başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

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