SON DAKİKA
Gündem İsrail 3 Filistinliyi daha katletti
Gündem

İsrail 3 Filistinliyi daha katletti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İsrail 3 Filistinliyi daha katletti

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail'in, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Masdar köyünde düzenlediği saldırılarda biri kadın, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor.

Sağlık kaynaklarının, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Masdar köyü yakınlarında elektrikli bisikleti hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesinin, kentin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirdi.

Öte yandan aynı köy yakınında İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracı ile düzenlenen başka saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

1
