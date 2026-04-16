İsrail 2028’de yok olacak! Mektuplardaki kanlı öngörü ve sekseninci yıl kehaneti

Yazısında 1871 yılında Albert Pike tarafından yazılan meşhur mektuba değinen Yücel Kaya, mektupta tarif edilen Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunda Siyonizm ile İslam dünyasının birbirini yok edeceği iddiasını hatırlatıyor.

Mektuplardaki kanlı öngörü ve "Sekseninci Yıl Laneti"

Ancak asıl dikkat çekici noktanın, bizzat İsrailli liderlerin taşıdığı "Sekseninci Yıl Laneti" korkusu olduğunu vurgulayan Kaya, Ehud Barak ve Naftali Bennett gibi isimlerin geçmişteki Yahudi krallıklarının 80 yılı deviremeden yıkılmasına dair uyarılarına dikkat çekiyor. 1948’de kurulan devlet için bu kritik eşik, tam olarak 2028 yılına denk geliyor.

Şeyh Yasin’in 40 yıllık döngü analizi

Yücel Kaya, Filistin direnişinin sembol ismi Şeyh Ahmed Yasin’in Kur’an-ı Kerim’deki Maide Suresi üzerinden yaptığı sosyolojik analizi de hatırlatıyor. Toplumların 40 yıllık döngülerle dönüştüğünü savunan Yasin’in, 1988’de başlayan ikinci 40 yıllık dönemin (2028) bir çöküş dönemi olacağı yönündeki net öngörüsünü yazısına taşıyor.

İbn-i Haldun ve asabiyet teorisi

Sosyolojinin babası İbn-i Haldun’un "Asabiyet Teorisi"ne de atıfta bulunan Kaya, devletlerin de canlılar gibi doğup öldüğünü ve bu sürecin genellikle üç nesil sürdüğünü belirtiyor. İsrail’in bugün yaşadığı toplumsal kutuplaşmanın, Haldun’un teorisindeki "ölümcül durak" ile örtüştüğünü ifade ediyor.

"Tarih sadece iki yıl uzağımızda"

Matematiksel hesaplamalardan siyasi analizlere kadar tüm yolların 2028 kavşağına çıktığını belirten Yücel Kaya'nın yazısını okumak için