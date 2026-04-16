İsrail 2028'de yok olacak! Mektuplardaki kanlı öngörü ve sekseninci yıl kehaneti
İsrail 2028’de yok olacak! Mektuplardaki kanlı öngörü ve sekseninci yıl kehaneti

Yücel Kaya
İsrail 2028'de yok olacak! Mektuplardaki kanlı öngörü ve sekseninci yıl kehaneti

Yazar Yücel Kaya, bugünkü analizinde kutsal metinlerin şifrelerinden sosyolojinin sarsılmaz yasalarına kadar pek çok verinin tek bir tarihte birleştiğine dikkat çekiyor: 2028. Bir devletin kaderinin sadece ordularla değil, görünmez bir takvimle de çizilip çizilmediğini sorgulayan Kaya, İsrail'in geleceğine dair çarpıcı iddiaları masaya yatırıyor.

Yazısında 1871 yılında Albert Pike tarafından yazılan meşhur mektuba değinen Yücel Kaya, mektupta tarif edilen Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunda Siyonizm ile İslam dünyasının birbirini yok edeceği iddiasını hatırlatıyor.

Mektuplardaki kanlı öngörü ve "Sekseninci Yıl Laneti"

Ancak asıl dikkat çekici noktanın, bizzat İsrailli liderlerin taşıdığı "Sekseninci Yıl Laneti" korkusu olduğunu vurgulayan Kaya, Ehud Barak ve Naftali Bennett gibi isimlerin geçmişteki Yahudi krallıklarının 80 yılı deviremeden yıkılmasına dair uyarılarına dikkat çekiyor. 1948’de kurulan devlet için bu kritik eşik, tam olarak 2028 yılına denk geliyor.

Şeyh Yasin’in 40 yıllık döngü analizi

Yücel Kaya, Filistin direnişinin sembol ismi Şeyh Ahmed Yasin’in Kur’an-ı Kerim’deki Maide Suresi üzerinden yaptığı sosyolojik analizi de hatırlatıyor. Toplumların 40 yıllık döngülerle dönüştüğünü savunan Yasin’in, 1988’de başlayan ikinci 40 yıllık dönemin (2028) bir çöküş dönemi olacağı yönündeki net öngörüsünü yazısına taşıyor.

İbn-i Haldun ve asabiyet teorisi

Sosyolojinin babası İbn-i Haldun’un "Asabiyet Teorisi"ne de atıfta bulunan Kaya, devletlerin de canlılar gibi doğup öldüğünü ve bu sürecin genellikle üç nesil sürdüğünü belirtiyor. İsrail’in bugün yaşadığı toplumsal kutuplaşmanın, Haldun’un teorisindeki "ölümcül durak" ile örtüştüğünü ifade ediyor.

"Tarih sadece iki yıl uzağımızda"

Matematiksel hesaplamalardan siyasi analizlere kadar tüm yolların 2028 kavşağına çıktığını belirten Yücel Kaya’nın yazısını okumak için TIKLAYIN>>>

meleknur

isailin ZULMETMEYE DEVSM ETTİKÇE, YOK OLMASININ AYAK SESLERİNİ İŞİTECEK. AVRUPADA İSLAMI SEÇEN MÜSLÜMAN OLANLARIN SAYISI HIZLA ARTIYOR! GÜNEŞİN BATIDAN DOĞUŞUNUN AYAK SESLERİDİR
