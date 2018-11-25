İsrafla konfor bir arada olmuyor

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan hanımlar, annelerinin, ninelerinin yaşadıklarıyla mukayese kabul etmeyecek ölçüde elektrikli eşya konforuyla hayatlarını kolaylaştırıyor. Çamaşır, bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, firütözler, ısıtıcılar, dondurucular, elektrik süpürgeleri vs. v.. Fakat bu konforun elbette bir bedeli var. Hepsi günü gelince yüklü faturaya dönüşüyor. O halde..

Kullanmadığınızda elektrikli aletlerinizin fişini çekin.



A sınıfı beyaz eşya ve elektrikli aletleri kullanın.

Buzdolabınızı ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarından sakının.



Çamaşırlarınızı yüksek sıcaklık yerine ılık su ile yıkayın. Çamaşır makinelerinin en çok su ısıtmak için enerji harcadığını unutmayın.

Çamaşırlarınızı açık havada kurutun.

Daha küçük ekranlı veya led televizyonları tercih edin.

Aynı anda birden fazla elektrikli aleti çalıştırmayın. Örneğin bilgisayarda çalışıyorsanız aynı anda radyo ya da televizyon çalıştırmayın.

Elektrik tasarruflu ampulleri tercih edin.

Evinizdeki aydınlatmada güçlü ve tek bir tavan aydınlatması yerine, farklı işlevler için farklı ancak daha az güçlerde görev aydınlatmasını uygulayın. Örneğin, çalışma masanızda ayrı, yemek masanızda ayrı aydınlatmaları kullanın ve gerekmediğinde söndürün.

Evinizde açık renkleri tercih ederseniz gece daha az şiddette aydınlatma ihtiyacınız olur.

Mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmaya çalışın. Oda pencerenizden yeterince gün ışığı girmiyorsa pencerenin karşısına koyacağınız bir ayna iki adet pencere varmış gibi odanızı aydınlatır.

Evinizde doğal havalandırmadan yararlanın.

İhtiyacınız olan odayı ısıtın. Diğerlerinin radyatörlerini kapatın.

Evinizin pencere, duvar ve çatılarında ısı yalıtımı yaptırın.