İsraf ittifakı

HABER MERKEZİ

Halkın refah seviyesini yükseltip Türkiye’ye tarihinin en büyük icraatlarını kazandıran AK Parti iktidarını “millet aç” argümanıyla eleştiren Zillet İttifakı, israfta ise adeta birbiriyle yarışıyor.

Gecelik 100 bin liraya açlık edebiyatı

“Saray saray” deyip fakir fukara edebiyatı yaptığı sosyal medya videosunu İstanbul’da geceliği 100 bin TL’lik boğaz manzaralı otel odasında yaptığı ortaya çıkan CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, partisi ve ittifak ortaklarıyla israf yarışına girmiş durumda. Hilton Bosphorus Otel’in Presidental Suite odasından yayın yapan Kılıçdaroğlu’nun bu oda için ödediği günlük ücret 6 bin 794 euro yani 102 bin 317 TL. Kılıçdaroğlu’nun Boğaz manzaralı Hilton otelinde 3 gün konakladığı da gelen bilgiler arasında.

Rakı balığa 48 bin, tatile yarım milyon

“Kaymak tabakanın partisi” olarak bilinen ancak yıllardır muhalefetini garibanlık üzerine kurgulayan CHP’nin her kademesinde benzer israf manzaraları bulunuyor. Gizli saklı İngiliz Büyükelçisiyle görüşen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 kişilik rakı-balık yemeği için 48 bin lira ödeyecek kadar müsrif. İmamoğlu’nun İBB Sözcüsü yaptığı CHP’li Murat Ongun’un İsviçre-Cenevre tatiline harcadığı para 420 bin TL.

‘Ezilenlerin' rezidans kraliçesi!

“Ezilenlerin vekili olacağım” diyen CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanı olan kocase Battal İlgezdi döneminde elde ettiği 3’ü deniz manzaralı 16 lüks dairesinde gününü gün ediyor.

Tekin'in sosyete köpeği

Siyasete girmeden önce garsonluk yapıp kavun-karpuz satan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, şimdi ise 9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu sahibi oldu. Tekin, 2 yıl önce tanesi 20 bin liraya “sosyetenin köpeği” olarak bilinen Pomeranian cinsi köpekten 2 tane satın alacak hale geldi.

Aykut'un kaçak sarayı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne “kaçak saray” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Çeşme’de milyonlar saçarak yazlık villa satın alıyor. Erdoğdu, villasına kaçak bölümler yaptığı ortaya çıkınca eline balyoz alıp video çekerek şov halinde ‘kaçak sarayını’ yıkmıştı.

Saati bile 1.3 milyon

CHP’nin Antalya’nın başına musallat ettiği belediye başkanı Muhittin Böcek’in altın ve elmaslardan oluşan “Patek Philippe Nautilus” marka kol saatine ödediği para 1 milyon 371 bin lira. Böcek’in aldığı saatin gönderim bedeli dahi bir asgari ücretlinin bir aylık kazancına bedel: 4 bin TL.

Lütfü'nün şatafatı

Boğaz manzaralı ultra lüks dairesinde ‘burjuva’ köpeğiyle pozlar veren İyi Parti’nin şehit bacısına küfreden milletvekili Lütfü Türkkan, kızı Dilara’ya 7 bin TL’lik Valentino Garavani marka ayakkabı alıyor, evinde yılbaşı partileri düzenleyip erkek! dansöz oynatıyor, Antalya’da geceliği 5 bin liralık otellerde tatil yaptırıyor.

Beşiktaş'a konunca...

Beşiktaş Belediye Başkanı olmadan önce Bahçelievler’de mütevazı bir dairede yaşayan Rıza Akpolat, Beşiktaş’a konduktan sonra Balıkesir Edremit’te 10 milyonluk 2 villa, karısına Range Rover marka 2 milyonluk jip, bu jipe 25 bin liralık özel plaka aldı.