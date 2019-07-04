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İsraf edebiyatından kırmızı halıya...

Seçim çalışmalarını "İsrafa son vereceğim" mavallarıyla yürüten CHP'li İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü’nde dostlarının ayaklarına kırmızı halı serdiği, yollarına güller döktüğü ortaya çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
İsraf edebiyatından kırmızı halıya...

Seçim süreci boyunca katıldığı her platformda “israfa son vereceğim” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun israf ve lüks düşkünü olduğu bir kez daha tescillendi. Mütevazılık edebiyatı yapan ancak 250 bin liralık saat takan İmamoğlu’nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü’nde dostlarının ayaklarına kırmızı halı serdiği ortaya çıktı. Beylikdüzü’ne davet ettiği misafirlerine ultra lüks kırmızı halı serdiren, güller döktüren İmamoğlu’nun,  son 5 yıllık dönemde Beylikdüzü’nü israf batağına nasıl sapladığı da gözler önüne serildi.

İsrafın şampiyonu

İP ve HDP’nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürmeye devam ediyoruz. Kamu kaynaklarını gösteriş için harcayan CHP’li İmamoğlu’nun katıldığı etkinliklerde, Avrupa üretimi özel kırmızı halı istediği, daha sonra dostlarını boğazı görecek bir konumda ağırlamak için talimat verdiği belirlendi. Beylikdüzü’ne davet edilen misafirlerin karşılanacağı yürüyüş yoluna Batı menşei 200 metrelik kırmızı halı serilmesini isteyen İmamoğlu’nun, “İsraf düzeni son bulacak” şeklindeki sloganının da gerçekle örtüşmediği görüldü.

Güller döküldü...

2018/21460 kayıt numaralı ihalenin teknik şartnamesine yansıyan maddelere göre, İmamoğlu, heykel sempozyumu için davet edilen misafirlerin karşılanacağı yürüyüş yoluna Avrupa menşei 200 metrelik kırmızı halı serilmesini ihaleye ekletti. 25 yıllık dönemde İstanbul’a çağ atlatan hizmetler sunan AK Parti belediyeciliğini israf düzeni kurmakla itham eden İmamoğlu, etkinlik organizasyonları için, 10 binlerce gül döktürülmesini talep etti. Konukların özel bir tekneyle boğaza nazır bir yerde ağırlanması talimatı veren İmamoğlu, kuş sütünün eksik olduğu yemeğin bu şekilde ikram edilmesini istedi. Gazetemiz Akit, daha önce de İmamoğlu’nun milyonlarca liralık israfını ortaya çıkarmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
  1. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  2. İP
  3. HDP
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  5. CHP’li İmamoğlu
  6. AK Parti
  7. Akit

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