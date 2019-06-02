İşportacı sanatçıdan İstanbul’un Fethi ile ilgili küstah paylaşım!

Harun Sekmen

İnstagram hesabından bir hikaye paylaşan Ünlü, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim. Kimsede bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse İstanbul'un, 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinicem'' ifadelerini kullandı. Hilal'in Haç'a karşı ezeli ve ebedi üstünlüğünün sembolü olan İstanbul'un fethini işgal olarak nitelendirme küstahlığında bulunan Ünlü, büyük tepki çekti.

Savcılara çağrı

Üçüncü sınıf işporta aydını Ünlü'nün gündemde kalmak için ecdada dil uzatması, fikirsel müktesabatının çürüklüğünü de gözler önüne serdi. Ancak kökü dışarda bir soysuzun rahatsızlık duyacağı İstanbul'un fethinden 'işgal' diye bahseden ucuz polemiklerin köksüz demogogu Ünlü'nün, bu aymaz tavrına savcıların dur demesi bekleniyor.