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İşportacı sanatçıdan İstanbul’un Fethi ile ilgili küstah paylaşım!

Filmleri izlenmeyen, şiir diye yazdıkları saçmalıklar okunmayan, fikir diye ortaya sürdüğü köksüz düşüncelerinin alıcısı çıkmayan Onur Ünlü iyice zıvanadan çıktı. İlgi çekme hastalığının bir numaralı yatalağı Ünlü, İstanbul'un fethini işgal olarak nitelendirdi.

02 Haziran 2019 Pazar 17:37
İşportacı sanatçıdan İstanbul’un Fethi ile ilgili küstah paylaşım!

 Harun Sekmen 

İnstagram hesabından bir hikaye paylaşan Ünlü, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim. Kimsede bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse İstanbul'un, 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinicem'' ifadelerini kullandı. Hilal'in Haç'a karşı ezeli ve ebedi üstünlüğünün sembolü olan İstanbul'un fethini işgal olarak nitelendirme küstahlığında bulunan Ünlü, büyük tepki çekti.

Savcılara çağrı

Üçüncü sınıf işporta aydını Ünlü'nün gündemde kalmak için ecdada dil uzatması, fikirsel müktesabatının çürüklüğünü de gözler önüne serdi. Ancak kökü dışarda bir soysuzun rahatsızlık duyacağı İstanbul'un fethinden 'işgal' diye bahseden ucuz polemiklerin köksüz demogogu Ünlü'nün, bu aymaz tavrına savcıların dur demesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:37
  1. İstanbul
  2. İnstagram
  3. 1453
  4. işporta
  5. Onur Ünlü

YORUM YAZ

  • İRFAN BALCIİRFAN BALCI24 dk önce
    SENİİ GİBİ ZİBİDİYİ TAKİP EDENDE SENİN GİBİDİR ÇAKAL
  • Çok normalÇok normal28 dk önce
    Bu zulüm 1453 de başladı diyen gezi zekalı rum imamoğlu takımı. Başka ne beklenir ki....
  • ......31 dk önce
    tipe bak. seni takan mi var
  • yediemirleryediemirler31 dk önce
    Bu kıçı kırık serseriyi dikkate alıp takip eden varmı yaww...:)..Harbi MAL bu soytarı.Bundan kazmaya SAP bile olmaz beee..ağzı ile kıçı yer değiştirmiş öyle konuşuyor kırık...

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