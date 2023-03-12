Ispıt otu tam bir şifa kaynağı: Kireç olan tıkalı damarları pırıl pırıl yapıyor! Kaldirik otu, birçok faydası var!

Doğada kendiliğinden yetişen yabani otlar, sağlığa sunduğu faydaları nedeniyle alternatif tıp alanında kullanılıyor. Ispıt veya hodan otu olarak da bilinen kaldirik otu, bazı bölgelerde sığır dili, çoban çedenesi, ballık, turşu, goriz gibi farklı isimlerle anılmaktadır.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan yabani otlar, alternatif tıp alanında kullanılmaktadır. Vücudunuzu baştan sona pırıl pırıl yapan besin kaynağı.

Yabani otlar içerisinde yer alan kaldirik otu (ıspıt), oldukça faydalı bir bitkidir. Bu nedenle günümüzde sıklıkla tüketilmektedir.

Peki Kaldirik otu nedir, faydaları nelerdir? Kaldirik otu (ıspıt) nasıl kullanılır, nerede bulunur? sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar...

KALDİRİK OTU (ISPIT, HODAN) NEDİR?

Yabani otlardan olan kaldirik otu da sayısız faydalarıyla alternatif tedavide sıklıkla kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Hodangiller familyasından olan ıspıt (kaldirik otu), ilkbahar aylarında yetişiyor ve nisan-ekim ayları arasında pazar tezgâhlarını süslüyor. Ülkemizde Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ıspıt otunun morumsu bir gövdesi, mavi, beyaz veya pembe çiçekleri bulunuyor. Zengin içeriği sayesinde mutfak ve bakım ürünlerinde kullanılabilen bu ot, adet ağrısından mide bulantısına, cilt hastalıklarından ödeme birçok derde deva oluyor. Günümüzde sıkça tüketilen ve oldukça yararlı olan bu otun yağı ve kurutulmuş hali, aktarlarda bulunabiliyor. Neşe otu, sığır dili otu, gelezan, çoban çedenesi, ballık, öküz dili, turşu otu, hodan, goriz, zılbıt, mancar otu, tokluk başı, zulbut, tamara, galdirik isimleriyle de bilinen bu ot, eczanelerde hodan kapsülü olarak da satılıyor.

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Kaldirik otunun faydaları nelerdir? Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sinir ve strese iyi gelir. Uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların önüne geçer. Balgam söktürücü özelliği ile öksürüğe iyi gelir. Boğaz ağrılarına iyi gelir. Romatizma problemine faydalıdır. Böbrek üstü bezlerini uyarır. Cesaret verici etki yaratır. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Regl ağrılarına iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Ödem oluşumunu engeller. Kemik sağlığı, kireç atıcı ve gelişiminde oldukça yararlıdır. Tohumlarından elde edilen yağ; akne, sivilce, çatlak ve selülit gibi cilt problemlerinin giderilmesinde etkilidir.

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Kaldirik otu nasıl tüketilir?

Kaldirik otu, tazeyken ıspanak gibi pişirilebilen bir bitkidir. Pişirilmeden önce sirkeye batırılmalı, daha sonra bol su ile yıkanmalı ve yemeği bu şekilde tüketilmelidir. Kaldirik otunun tazesi kadar kurutulmuşu ve tohumundan çıkarılan yağı da faydalıdır ve bunlar, aktarlarda satılır. Kaldirik otunun tohumundan elde edilen yağ, krem gibi kullanılabilir. Sivilce, selülit, çatlak gibi cilt problemleriniz varsa bu bölgelere sürebilirsiniz.

Kurutulmuş kaldirik otunu salatalara, omlete veya yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca çay olarak da tüketebilirsiniz. Bir bardak kaynar suya bir yemek kaşığı hodan otunu ekleyin. 5 dakika bekledikten sonra süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Eczanelerde satılan hodan kapsülü; uyku bozukluğu, stres, iltihap, boğaz ağrısı, kemik gelişimi gibi durumlarda kullanılabilir. Uyarı: Her bitki gibi kaldirik otunu tüketirken de dikkatli olmak ve fazla tüketmekten kaçınmak gerekiyor. Özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar ve ciddi bir hastalığı olan kişiler tarafından tüketilmemesi öneriliyor.

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