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Ekonomi İSPER deneyimli ve deneyimsiz aşçı yardımcısı personel alımı ne zaman?
Ekonomi

İSPER deneyimli ve deneyimsiz aşçı yardımcısı personel alımı ne zaman?

İstanbul Yönetim A.Ş (İSPER) bünyesinde daimi çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, İSPER bünyesinde daimi olarak çalışacak deneyimsiz veya deneyimli 25 aşçı yardımcısı alacağını duyurdu. Peki, İSPER deneyimli ve deneyimsiz aşçı yardımcısı personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 19:21:00 -
İSPER deneyimli ve deneyimsiz aşçı yardımcısı personel alımı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen kişiler, personel alım ilanlarını takip etmekte. İstanbul Yönetim A.Ş yani İSPER personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, en az ilkokul mezunu şartı aranırken KPSS şartı aranmıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

İSPER aşçı yardımcısı personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İSPER personel alımına başvurmak isteyen adaylar, 19-24 Mart tarihleri arasında @isper.istanbul mail adresine kişisel bilgileri göndererek başvuru yapabilecektir. Başvuru esnasında herhangi bir belge istenmeyecektir.

İSPER aşçı yardımcısı personel alım başvuru şartları nelerdir?

1-En az ilkokul mezunu olmak,

2-Tercihen hijyen sertifikasına sahip olmak,

3-Tercihen aşçı yardımcısı sahip olmak,

5-Kadın olmak.

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