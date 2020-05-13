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Aktüel

Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir sokak karantinaya alındı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir sokak korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:26:35 -
Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir sokak karantinaya alındı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir sokak korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.


Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi Araplar Sokak’ta korona virüs vakası tespit edildi. Bunun üzerine sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, sokağa giriş ve çıkışların 27 Mayıs 2020 tarihine kadar yasaklandığını bildirdi. Yazıcı, “Bu süreçte gerek sokak içerisinde gerek ilçenin diğer mahalle ve köylerinde misafir kabul ederek, yasak kapsamında olmasına rağmen dışarı çıkarak virüsün yayılmasına sebep olan kişi ve kişiler hakkında idari para cezası uygulanacak ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

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