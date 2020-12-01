Ispartalı yolcudan 'duygulandıran' davranış

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yaşayan Nebi Selçuk, Isparta kent merkezinde üzerinde para olmadan halk otobüsüne binmek istedi. Selçuk durumunu anlattığı halk otobüsü şoförü tarafından parası olmadan istediği yere götürüldü. Nebi Selçuk bir süre sonra belediyeye içinde 5 lira ve bir mektup olan zarf gönderdi.

"Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah'dan hayırlı işler dilerim."

'Çok duygulandık'

Belediye yetkilileri içinde not da olan zarfı Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanlığı'na ulaştırdı.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çizdiği gönül belediyeciliği çizgisinde hareket ederek, şoförlerden her zaman müşteri odaklı hizmet etmelerini istediklerini söyledi. Parası olan, olmayan hiçbir yolcunun yolda kalmayacağını ifade eden Daşdöner, "Onları araçlarımıza almamazlık yapmayacağız. Bu konuda şoförlerimiz çok güzel davranıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir mektup aldık. Bu mektup bizi çok duygulandırdı. Köyden gelen bir yolcumuzun üzerinde parası kalmamış, şoförümüz bulunduğu noktadan gideceği noktaya kadar ücretsiz olarak ulaşımını sağlamış. Aradan geçen zamanda yolcumuz ilk fırsatta bize ulaşım ücretini mektup yoluyla göndermiş. Ülkemizde böyle güzel insanların olması, yaşaması bizleri gerçekten sevindirdi ve umutlandırdı. Bu yolcumuza teşekkür ediyorum. Belki ekonomik bir değeri yok ama sembolik olarak topluma örnek olması gereken bir harekette bulundu. Kendisine afiyetler diliyorum." diye konuştu.

Şoför Gencer: Örnek bir davranış

5 yıllık halk otobüsü şoförü Ali Gencer de kooperatif yönetiminin kendilerini her konuda bilgilendirdiğini ifade ederek, "Parası olmayan yolcular geldiğinde geri göndermememiz gerektiğini söylüyorlar. Bu zarf gelince biz de şoförler olarak çok memnun olduk. Örnek bir davranıştı" dedi.