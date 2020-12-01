  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ispartalı yolcudan 'duygulandıran' davranış
Gündem

Ispartalı yolcudan 'duygulandıran' davranış

Isparta'da üzerinde para olmadan halk otobüsü şoförü tarafından kabul edilerek gideceği yere götürülen adam, içinde 5 lira ve bir mektubun olduğu zarfla borcunu belediyeye gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:55:00 - 2020-12-01 19:08:50
Ispartalı yolcudan 'duygulandıran' davranış

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yaşayan Nebi Selçuk, Isparta kent merkezinde üzerinde para olmadan halk otobüsüne binmek istedi. Selçuk durumunu anlattığı halk otobüsü şoförü tarafından parası olmadan istediği yere götürüldü. Nebi Selçuk bir süre sonra belediyeye içinde 5 lira ve bir mektup olan zarf gönderdi.

"Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah'dan hayırlı işler dilerim."

'Çok duygulandık'

Belediye yetkilileri içinde not da olan zarfı Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanlığı'na ulaştırdı.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çizdiği gönül belediyeciliği çizgisinde hareket ederek, şoförlerden her zaman müşteri odaklı hizmet etmelerini istediklerini söyledi. Parası olan, olmayan hiçbir yolcunun yolda kalmayacağını ifade eden Daşdöner, "Onları araçlarımıza almamazlık yapmayacağız. Bu konuda şoförlerimiz çok güzel davranıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir mektup aldık. Bu mektup bizi çok duygulandırdı. Köyden gelen bir yolcumuzun üzerinde parası kalmamış, şoförümüz bulunduğu noktadan gideceği noktaya kadar ücretsiz olarak ulaşımını sağlamış. Aradan geçen zamanda yolcumuz ilk fırsatta bize ulaşım ücretini mektup yoluyla göndermiş. Ülkemizde böyle güzel insanların olması, yaşaması bizleri gerçekten sevindirdi ve umutlandırdı. Bu yolcumuza teşekkür ediyorum. Belki ekonomik bir değeri yok ama sembolik olarak topluma örnek olması gereken bir harekette bulundu. Kendisine afiyetler diliyorum." diye konuştu.

Şoför Gencer: Örnek bir davranış

5 yıllık halk otobüsü şoförü Ali Gencer de kooperatif yönetiminin kendilerini her konuda bilgilendirdiğini ifade ederek, "Parası olmayan yolcular geldiğinde geri göndermememiz gerektiğini söylüyorlar. Bu zarf gelince biz de şoförler olarak çok memnun olduk. Örnek bir davranıştı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayb

MAŞAALLAH
  • Yanıtla
Avrupa ülkesinde bakan isyan etti! Türkiye'yi örnek gösterdi
Dünya

Avrupa ülkesinde bakan isyan etti! Türkiye'yi örnek gösterdi

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkedeki koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına tepki göstererek Türkiye'yi örnek gösterdi.
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay