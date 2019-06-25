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Ispartalı AHBAP’lardan Eğirdir Gölü’nde çevre temizliği

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) Isparta üyeleri, Eğirdir’ de çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacı ve ‘Kirletme, temizle’ sloganı ile Eğirdir Gölü ve çevresinde çöp toplama etkinliği düzenledi.

25 Haziran 2019 Salı 16:38
Ispartalı AHBAP’lardan Eğirdir Gölü’nde çevre temizliği

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) Isparta üyeleri, Eğirdir’ de çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacı ve ‘Kirletme, temizle’ sloganı ile Eğirdir Gölü ve çevresinde çöp toplama etkinliği düzenledi.


Türkiye’nin en büyük temizlik harekâtı olarak değerlendiren AHBAP Platformu’nun Ispartaüyeleri ise Eğirdir gölü ve çevresini temizledi. Çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturmak isteyen üyeler temizlik sonrası sosyal medya hesaplarından ‘#KirletmeTemizle’ etiketiyle fotoğraf paylaştı.


Etkinlikte Eğirdir Belediyesi tarafında katılımcılara otobüs ve yemek temini yapılırken, Eğirdir Belediyesi’ni temsilenBaşkan Yardımcısı Erhan Savran etkinliğe katılım sağladı.


Savran etkinlik sırasında katılımcılara tek tek teşekkür ederken, bu gibi projelere her zaman destek olacaklarının altını çizdi.AHBAP üyeleri ise etkinliğe destek veren Eğirdir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerini iletti.


AHBAP’ın resmi hesabında yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 3 ay boyunca sürdürülmesi planlanan ‘#KirletmeTemizle’ projesi, geleneksel olarak devam ettirilecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:38
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