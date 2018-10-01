Isparta'dan çok acı haber! 12 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.01 Ekim 2018 Pazartesi 18:29
Alınan bilgiye göre, Furkan Özata, ön tarafına kardeşini oturttuğu elektrikli bisikletiyle, Vatan Mahallesinde 4110 Sokak'ta park halinde bulunan 32 ET 484 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada Özata hafif, ön tarafta oturan kardeşi Mustafa Özata ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Özata kurtarılamadı.
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