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Isparta’daki Muhtarlar Toplantısında eğitim vurgusu

Isparta’da gerçekleştirilen Nisan Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Vali Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma-yazma seferberliği konusunda talimatlar vererek, anaokullaşmada ilin iyi duruma gelmesi için talimatlar verdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:27
Isparta’daki Muhtarlar Toplantısında eğitim vurgusu

Vali Günaydın konuşmasında, “Okuma-yazma öğrenme istediği olan vatandaşlarımızı bize bildirin ki, okuma-yazma oranımız Türkiye’de en iyi yerde olsun. Eğitime yapmış olduğumuz yatırımlar her geçen gün daha da artıyor. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda bu yatırımları çok hızlı yerine getiriyoruz. Isparta’yı Türkiye’de en yüksek bağımsız anaokullaşma oranına sahip il yapmak istiyoruz” dedi.Isparta Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Nisan ayı merkez mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı. Vali Günaydın toplantıda muhtarlara önemli konularda bilgi vererek, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıdaki konuşmasında muhtarlarla birlikte Isparta’da birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Günaydın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan okuma - yazma seferberliği kapsamında Isparta’da da çalışma yapıldığını ve muhtarlardan bu çalışmaya destek vermelerini istedi.“Okuma - yazma oranımız Türkiye’de en iyi yerde olsun”Muhtarlara hitap eden Vali Günaydın konuşmasında, “Mahalle ve köylerde okuma - yazma bilmeyen tek bir kişi bile kalmayacak şekilde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Okuma - yazma öğrenme istediği olan vatandaşlarımızı bize bildirin ki, okuma - yazma oranımız Türkiye’de en iyi yerde olsun. Okuryazar olmak, bütün vatandaşlarımızın hakkıdır ve bizler de vatandaşlarımıza bu hakkı sağlamak zorundayız. Bir köyde tek kişi olsa dahi köyümüzde okuma - yazma kursunu açacağız” dedi.“Türkiye’de en yüksek bağımsız anaokullaşma oranına sahip il yapmak istiyoruz”Konuşmasında eğitime çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Vali Günaydın, okulların fiziki kalitelerini daha iyi duruma getirmek için birçok okulda çalışma yapıldığını bazı yerlerde yeni okullar inşa edildiğini söyleyerek üç mahallede son derece modern üç bağımsız anaokulu yapımı için ihale tarihinin belirlendiği müjdesini muhtarlarla paylaştı.Vali Günaydın, “Eğitime yapmış olduğumuz yatırımlar her geçen gün daha da artıyor. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda bu yatırımları çok hızlı yerine getiriyoruz. Isparta’yı Türkiye’de en yüksek bağımsız anaokullaşma oranına sahip il yapmak istiyoruz. Planlanan beş anaokulundan üçünün ihalelerini 24-25 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştireceğiz inşallah ve çocuklarımız artık ilkokul veya ortaokul sınıflarında anaokulu eğitimi almayacak bağımsız anaokullarında alacak” diye konuştu.“Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanıyor”Konuşmasının sonunda Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temelinin atıldığını da aktaran Vali Günaydın, Mayıs ayı içerisinde merkezin fiziki yapısının tamamlanacağını söyleyerek, “Bu gençlerimize sahip çıkacağız arkadaşlar, bakın geçen toplantıda da söyledim bizim en önemli sorunlarımızdan biri bağımlılık. Bu mücadeleyi hep beraber gerçekleştireceğiz, sadece birkaç kuruma bu işi bırakırsak bu mücadeleden sonuç almamız son derece güç. Ama topyekûn mücadele edersek çok rahatlıkla sonuç alırız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:27
  1. Isparta’daki Muhtarlar Toplantısında Eğitim Vurgusu
  2. Isparta Haberleri
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